Noordeloos on tour; toch een feest, maar dan voor het eigen dorp

NOORDELOOS • De Oranjevereniging van Noordeloos en de organisatie achter de jaarlijkse braderie organiseren op zaterdag 15 augustus ‘Noordeloos on tour’; een wandeling door het dorp waarbij van alles te doen is.

“Het liefst zou ik daarbij iedereen uit de wijde omgeving uitnodigen, maar dat kan helaas niet”, vertelt secretaris Esther den Besten van de Oranjevereniging. “Vanwege de coronavoorschriften mogen hieraan alleen inwoners van het dorp meedoen.”

Eenrichtingsverkeer

Noordeloos on tour is een eenrichtings-wandelroute door het dorp, waarbij er van alles te doen is op de erven en paden van de huizen. Alle verenigingen en inwoners van Noordeloos zijn uitgenodigd om iets te doen. Iedereen kan zijn of haar pad reserveren of dat van iemand anders.

Een aantal verenigingen en inwoners hebben hun ideeën al gedeeld. De oranjevereniging houdt een bingo, muziekvereniging Volharding zorgt voor muzikale ondersteuning, Ons Noordeloos (de organisatie achter de jaarmarkt die dit jaar niet doorgaat) komt met een ijscokar, schminken en de Smidse touwhangwedstrijd, buurtvereniging De Botersloot heeft een koekkraam vol lekkernijen en de plaatselijke voetbalvereniging verzorgt een workshop circus en er is bellenblazen.

Twintig minuten

“Van alles is mogelijk”, legt Esther uit. “Zorg dat het niet langer dan 20 minuten duurt, want om de menigte te spreiden, beginnen we vanaf verschillende punten op de ronde. Elke twintig minuten schuiven we door.”

De volgende route wordt afgelegd door de inwoners van het dorp: Zwarte Paard, Botersloot, Noordzijde, Nicoos broer, Kerksteeg, Wegwijzer, Brederodestraat, Uittenbogaardstraat, Noorderhuis, Noorderplein, zwembad, brederodestraat, Ovale Stuiter Plein, Hobokenstraat, Muziektent, Noordzijde, brug. De activiteiten van de inwoners en de verenigingen vinden plaats vanaf de erven van omwonenden langs de route.

Chauvinisme

“Er is geen centrale plaats waar iets plaatsvindt, anders hadden we geen toestemming gekregen van de gemeente om dit te organiseren. Ook mag het alleen van en voor de eigen inwoners zijn. Noordeloos wordt weleens chauvinisme verweten. Maar het heeft ditmaal niets met chauvinisme te maken. Het liefst heb ik inwoners van omliggende dorpen erbij, zoals met de jaarmarkt of de andere grote activiteiten in het dorp, maar het mag gewoon niet.”

Heel bewust zijn eetcafé en cafetaria NicoosBroer en stamkroeg 't Zwarte Paard opgenomen in de route door het dorp. Voorzitter Thijs van der Wal van de oranjevereniging: “De horeca heeft het heel moeilijk in deze periode en we willen hen hiermee ondersteunen. Het zou mooi zijn als mensen daar even een drankje doen. En dat ook verenigingen door deelname wat inkomsten kunnen genereren. Dat zit er ook achter. Je moet elkaar ook een beetje steunen in deze tijd.”

Noordeloos on tour op zaterdag 15 augustus duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, het opgeven van activiteiten of om de wandeling te lopen: www.bit.ly/noordeloos-on-tour.