Groot onderhoud N3 start op 6 augustus

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat start op donderdag 6 augustus met het groot onderhoud aan de N3.

Aannemer Boskalis voert het werk in fases uit. Eind 2021 is het werk gereed. Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen. Waar nodig voeren we onderhoud uit aan viaducten, bruggen en geluidschermen. Houd rekening met extra reistijd van een half uur of meer.

Om de hinder te beperken worden volledige afsluitingen tijdens (lange) weekenden gepland en deels tijdens vakantieperiodes uitgevoerd. Op overige dagen blijft de N3 in beide richtingen open. Wel met minder rijstroken en versmald.

De werkzaamheden voor het vervangen van de beweegbare brugdelen van de Wantijbrug duren nog tot begin november en vallen dus deels samen met het groot onderhoud. Vooral in augustus en september staan er nog een reeks nachtafsluitingen gepland voor het balanceren en testen van de nieuwe brugdelen.

Vier lange weekendafsluitingen

Donderdagavond 6 augustus om 22.00 uur starten we met het eerste deel van de N3 bij de Papendrechtse brug. De N3 gaat dan in beide richtingen dicht tussen de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht en de Merwedestraat in Dordrecht. Voor dit deel van de N3 zijn vier lange weekenden in augustus nodig: van donderdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via A15 – A16 en omgekeerd. Fiets- en voetpaden blijven open. Nood- en hulpdiensten mogen door het werkvak.

Nachtafsluitingen renovatie Wantijbrug

In augustus gaat de Wantijbrug gedurende 12 doordeweekse nachten dicht voor balanceer- en testwerkzaamheden. De Wantijbrug is dan van 21.00 tot 05.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Behalve voor nood- en hulpdiensten.

Planning september

In september start de volgende fase van het groot onderhoud N3. Om de wegafzettingen voor de nieuwe fase te plaatsen, gaat de N3 volledig dicht in het weekend van vrijdagavond 4 tot maandagochtend 7 september. De N3 is dan in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat en de A16, inclusief alle toe- en afritten. Verkeer wordt omgeleid via de A15 – A16 en omgekeerd. Nood- en hulpdiensten mogen door het werkvak.

Tijdens deze weekendafsluiting wordt er ook gewerkt aan het testen van de nieuwe systemen van de Wantijbrug.

Minder rijstroken

Vanaf maandag 7 september werken we aan het Dordtse deel van de N3 tussen de Wantijbrug en de Copernicusweg. Er blijven drie rijstroken open. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). De rijstroken zijn versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Toe- en afritten blijven zoveel mogelijk open.

In september gaat de Wantijbrug gedurende 14 nachten dicht voor testwerkzaamheden. De Wantijbrug is dan van 21.00 tot 05.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Behalve voor nood- en hulpdiensten.

De volledige planning is te vinden op www.N3werkzaamheden.nl.