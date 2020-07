Bussen pendelen met toeristen van Alblasserdam naar Kinderdijk

ALBLASSERDAM/KINDERDIJK • Vanaf vrijdag 31 juli rijden er pendelbussen tussen het Alblasserdamse havengebied en de entree van het Kinderdijkse molengebied. Toeristen parkeren hun auto in het Alblasserdamse havengebied.

In Alblasserdam zijn in totaal zo’n 125 parkeerplaatsen beschikbaar in het havengebied. Bezoekers betalen per geparkeerde auto € 7,50 euro voor het vervoer naar Kinderdijk. De shuttlebussen rijden op weekdagen van 10.00 tot 18.00 uur, twee keer per uur. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) houdt daarnaast ook de parkeerplaats bij de hoofdingang in gebruik. Daarbij wordt voor het parkeren van personenauto’s tijdelijk ook nog gebruik gemaakt van de in- en uitstapzone voor touringcars, tot het moment dat groepsbezoeken met touringcars weer op gang komen.

Vergunningparkeren

In de weekenden blijft het parkeerterrein van Royal IHC, net als altijd, beschikbaar voor toeristen. Een parkeerverwijssysteem leidt automobilisten dagelijks naar de juiste plek. De gemeenten Molenlanden, Alblasserdam en de SWEK experimenteerden tijdens de drukste weken in 2019 succesvol met de pendeldienst. Het is één van de maatregelen tegen de parkeerdruk in Kinderdijk. Een andere maatregel is het vergunningparkeren. Deze maatregel wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Inwoners ontvangen hierover in de tweede helft van augustus bericht.

Eénrichtingverkeer

In het dorp Kinderdijk zijn de trottoirs smal en is het moeilijk om de 1,5 meter uit te voeren. Doordat bezoekers vanaf 31 juli weer voor een parkeerplaats naar Alblasserdam worden verwezen, is de verwachting dat de parkeerdruk in Kinderdijk zal afnemen en daarmee ook het aantal voetgangers op de trottoirs. Deze bezoekers worden via een flyer en verkeersregelaars geattendeerd op de éénrichtingroute naar het Molengebied via de Molenstraat en de Lekkade (op de terugweg).

Bermpaaltjes

Recent geplaatste houten bermpaaltjes maken het onmogelijk om te parkeren op de Lekdijk tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland. Zo wordt voorkomen dat geparkeerde auto’s de doorstroming van het verkeer belemmeren. De 140 palen beschermen de bermen bovendien tegen schade door het parkeren.

Touringcars

Groepsbezoek aan Kinderdijk komt door de coronamaatregelen nog niet of nauwelijks op gang. Op het moment dat het groepsbezoek toeneemt, zullen touringcars die toeristen afzetten in Kinderdijk, parkeren op het terrein van J.W. De Lange aan de Veerweg in Nieuw-Lekkerland.

Waterbus

In de zomervakantie vaart de Waterbus net als in 2019 met een extra boot naar Kinderdijk. Het is in die periode elk uur mogelijk om met lijn 202 binnen 30 minuten vanuit Dordrecht en Rotterdam naar de entree van het Kinderdijkse molengebied te varen.