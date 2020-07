‘Slingelandse Plassen moeten Central Park van Zuid-Holland worden’

GOUDRIAAN • De politiek van Molenlanden buigt zich binnenkort over de plannen voor de Slingelandse Plassen, gelegen ten noordoosten van de kruising van de N214 met de N216 in de Alblasserwaard. Eén van die plannen springt eruit vanwege de brede, complete invulling. De titel van dat plan is ambitieus: ‘Central Park van Zuid-Holland’.

Bedenker van het plan is Kees Commijs. Hij is al heel lang betrokken bij de denktank voor de ontwikkeling van het gebied. “Toen de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden samen het 32 hectare grote gebied voor 1 euro kochten van de provincie, zat ik samen met een aantal streekgenoten in het consortium om na te denken wat ermee moest gebeuren. Toen duidelijk werd dat er vooral gedacht werd in beperkingen, hield het echter op voor het consortium.”

Economische dragers

Wethouder Teunis Jacob Slob van de inmiddels samengevoegde gemeente Molenlanden nam ruim een jaar geleden het initiatief om er opnieuw naar te kijken. Kees: “Hij wilde economische dragers creëren voor het gebied, zodat het zichzelf zou kunnen bedruipen. Tegelijkertijd moesten de Slingelandse Plassen in grote lijnen blijven zoals ze zijn. Nou, dat is niet zo moeilijk.”

Kees Commijs beschikt over een uitgebreid netwerk in de regio en ging aan de slag met de vele ideeën die in de afgelopen jaren de revue gepasseerd zijn. “Ik ben in de afgelopen jaren op vrijwel alle informatie- en bewonersavonden geweest over de Slingelandse Plassen. Daardoor kon ik een totaalplan maken. Daar zit natuurlijk niet ieder idee in verwerkt dat er is, maar mijn plan is dan ook nog niet in beton gegoten. Er kunnen nog ideeën toegevoegd worden of elementen uitgehaald worden.”

Inhoud van het plan

Het plan ‘Central Park van Zuid-Holland’ omvat de aanleg van ruim twintig zelfvoorzienende chalets, een zorgboerderij, een markt- en festivalterrein, een ‘agri-foodcampus’ én ruimte om te zwemmen, varen en vissen. Deze ideeën worden getoond in de animatievideo, die Kees Commijs onlangs lanceerde in samenwerking met Teun Nuijten van New-Ton Architecten. De naam Central Park van Zuid-Holland is gekozen om een stukje ambitie en de omvang van de plannen te communiceren. “Tegelijkertijd moet het gebied blijven zoals het is”, benadrukt de initiatiefnemer. “De 14 hectare water blijft 14 hectare water, het gebied komt er niet wezenlijk anders uit te zien.”

Agri-foodcampus

Vooral de vestiging van een agri-foodcampus vindt Kees belangrijk. Dat idee zou volgens hem fantastisch passen in deze regio en in de tijd waarin we leven. “Het Wellantcollege kampt met ruimtegebrek en ze willen op een andere manier onderwijs gaan geven. Actuele onderwerpen zoals de stikstofproblematiek of bodemdaling kunnen een prachtige plek krijgen op die nieuwe campus. Onderwijs en de agrarische sector kunnen hierin samen optrekken.”

Kees Commijs vindt daarin schoolleider Sjaak Kreeft van het Wellant College in Ottoland aan zijn zijde. Ook wordt het plan ondersteund door Michael van Hoorne van Avonturenboerderij Molenwaard en Commijs heeft in het informele circuit ook al positieve reacties ontvangen vanuit de Molenlandse politiek.

Tekst gaat na de foto verder.



• Een tekening van hoe het agri-foodcampus eruit zou kunnen gaan zien. - Imagic

Dingen toestaan

De initiatiefnemer van het plan Central Park van Zuid-Holland heeft het plan gepresenteerd en laat een beslissing nu over aan de politiek van Molenlanden. Ook de provincie zal er nog wat van moeten vinden. “De gemeente zal samen met de provincie de beslissing moeten nemen om dingen te gaan toestaan in het gebied. Als dat niet gebeurt, zal de gemeente zelf de economische drager van het gebied moeten worden. Dat is een mogelijkheid, maar dat zou vreemd zijn, want dan had je de vraag niet moeten neerleggen of partijen in de markt de economische drager willen worden”, redeneert Kees Commijs.

Na de zomer komt eerst de werkgroep voor de Slingelandse Plassen weer bijeen om onder leiding van de wethouder Teunis Jacob Slob verder te praten over de uiteindelijke invulling.