LiveMusic SummerCafé bij De Kat in de Wilg

OUD-ALBLAS • Het eerste geplande optreden van Multi-Music kon door het slechte weer helaas niet doorgaan, maar op zondag 9 augustus gaan de organisatoren het weer proberen op het terras van restaurant De Kat In de Wilg in Oud Alblas; met een optreden van het LiveMusic SummerCafé.

Dit seizoen wordt het Live Music Summer Café nog twee keer gepland en wel op de zondagen 9 augustus en 30 augustus.

Door de combinatie van de bands Multi-Music en Don’t Explain ziet de muzikale bezetting er als volgt uit: pianist en muzikaal leider Martin Boskamp, gitarist Simon Dekker, bassist Henk Kok, vibrafonist Sandro Estourgie, drummer Jack Weijts en Peter Boermans voor percussie en geluid. Zangeressen Iris Boermans en Andrea Keller zijn er allebei en zorgen altijd weer voor perfecte uitvoering van de vele mooie songs die tijdens het LiveMusic SummerCafé voorbij komen.

Reserveren op het terras is tevens reserveren voor het tweegangen muziekdiner, in verband met de beperkte ruimte op het terras door de 1,5 meter coronaregels. En het kan alleen doorgaan bij goed weer, omdat de ruimte binnen in het pand niet groot genoeg is om aan de coronavoorschriften te voldoen. Op de website www.katindewilg.nl kan men rond 14:00 uur checken of het doorgaat of niet.

De keukenbrigade van de Kat in de Wilg zorgt na afloop voor een gezamenlijke en altijd heel gezellige maaltijd met muzikanten en gasten. Keuze uit twee dagschotels (vis of vlees) en een dessert voor 19,50 eurp per persoon. Reserveren is in verband met de corona maatregelen verplicht.

Restaurant De Kat in de Wilg is gevestigd aan de Peperstraat 28 in Oud-Alblas en telefonisch bereikbaar via 0184-692770. Het muzikale programma loopt steeds van 15.00 tot 18.00 uur.