Kleuters uit Goudriaan kijken bij de bouw

GOUDRIAAN • Goudriaanse kleuters mochten in de laatste week van het schooljaar alsnog van dichtbij een Goudriaans bouwproject bekijken van Bouwbedrijf Kon.

Op 14 juli kregen ze een rondleiding. Tijdens de coronatijd hadden de kinderen via foto's gezien dat de kelder in zijn geheel in één keer geplaatst werd. Nu hebben ze in die kelder gestaan.

Natuurlijk regende het vragen. En ook hier lieten de kinderen weer merken dat ze goed zijn in het opmerken van details.

De baas van de bouw leidde de kinderen rond. Dat was de vader van één van de kinderen uit de klas.

Op school (en deels ook thuis) hadden de kinderen zich al wekenlang verdiept in het thema bouwen. Dit was dus een mooie afsluiter.