Gedichten over oordeel en genade

Als kind was hij geen uitblinker in taal, maar dit voorjaar schreef Cor ‘t Lam (80) uit Leerbroek twee gedichten per week.

Poëzie

leerbroek • Onlangs overhandigde hij twee boekwerkjes met overdenkingen van zijn hand aan dominee N. den Ouden van de plaatselijke hersteld hervormde gemeente. ‘t Lam schreef in het verleden al eens eerder gedichten. “Voor een kennis of bij bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en jubilea. De afgelopen jaren kwam er door afnemende gezondheid steeds minder van”, vertelde hij bij de presentatie van ‘De Heere spreekt zo duidelijk in het Wereldgebeuren’ en ‘De Heere spreekt zo duidelijk in Zijn Woord en de Heilsfeiten’.

Toch nam hij onlangs de pen weer ter hand. “Uit dankbaarheid, omdat ik wonderlijk mocht herstellen.” In hervormd centrum De Overkant vertelde ‘t Lam over zijn lichamelijk lijden in de afgelopen decennia. “Ik had epilepsie, longembolie en hartfalen. Ik kon niet meer lopen en viel zelfs met mijn rollator om. Mijn denkvermogen ging achteruit, soms wist ik niet of het ‘s morgens of ‘s avonds was. Eens lag ik vijftien uur bloedend op de grond, niet in staat op te staan. Ik ging door de diepte heen en had de dood voor ogen.”

De conclusie van de huisarts was duidelijk: “Het kan niet meer thuis, we gaan een verpleeghuis zoeken. Maar: de mens wikt, maar God beschikt.” Tijdens een verblijf in het ziekenhuis werd de oorzaak van zijn aftakeling gevonden. “Ik herstelde snel, kon binnen een week weer lopen, lezen en m’n gedachten ordenen. Lichamelijk werd ik opgericht. Geestelijk bracht het me een nabijer leven en een verlustiging in Hem en Zijn Woord.”

Uit dankbaarheid ging ‘t Lam aan de slag als vrijwilliger in Huis ter Leede in Leerdam, het verpleeghuis waar hij zou worden opgenomen. Op dinsdagmiddagen las hij zijn gedichten voor aan bezoekers van reformatorische dagbesteding ‘t Lichtpunt. Er is veel waardering voor zijn werk, zeker in ‘Coronatijd’. “Mensen moesten thuis blijven en kregen geen bezoek.” ‘t Lam maakte zich er niet gemakkelijk van af. Diverse gedichten en overdenkingen tellen tien of meer coupletten.

Bij het kopiëren van zijn pennenvruchten ging er op een dag wat mis. ‘t Lam kon er niet toe komen de mislukte kopietjes weg te gooien en kieperde ze bij zijn buren in de brievenbus. Zo kwamen de gedichten terecht bij de kerkenraad van de HHG in Leerbroek, die vroeg of ze in het kwartaalblad geplaatst mochten worden. Gevolgd door de suggestie of hij zijn gedichten uit wilde geven. “Gebruik je gaven, zeiden mensen. Als het een gave is, dan is er ook een Gever en komt Hem alle eer toe.” Daarom komt de opbrengst van de verkoop ten goede aan het nieuwe kerkelijk centrum. “De gedichten gaan niet over koetjes of kalfjes. Het gaat over oordeel en genade, Wet en Evangelie. Ik hoop dat ze mogen leiden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk”, zegt de Leerbroeker die overweegt nog twee andere bundels uit te geven. De boekjes kosten 4 euro, beide delen samen 7,50 euro. Info: www.hhgleerbroek.nl. De bundels zijn ook af te halen bij de schrijver, Hoogstraat 20, Leerbroek.