Ad Aantjes uit Ottoland neemt na ruim 50 jaar afscheid van Dekker Kozijnprojecten

NOORDELOOS/OTTOLAND • Ruim 50 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever, dat hoor je niet vaak. Ad Aantjes (65) uit Ottoland nam afgelopen donderdag afscheid van zijn werkgever, Dekker Kozijnprojecten uit Noordeloos.

Marieke Koorevaar van Dekker Kozijnprojecten: “Vorige zomer hebben we zijn lange dienstverband uitbundig gevierd met alle collega’s. Hoe bijzonder is het als je vanaf je vijftiende jaar bij dezelfde werkgever werkt. Als timmerman op de projecten, daarna als voorman en later als timmerman in de werkplaats. Ad hoort bij ons bedrijf en we zullen hem zeker gaan missen nu hij met pension gaat. Als mens en collega en om zijn vakkennis. We wensen hem een heerlijke tijd toe met zijn familie en ‘zonder rooster’ zoals hij het zelf noemt.”

“Hij is afgelopen donderdag op verschillende manieren in het zonnetje gezet en aan het einde van de dag hebben we hem op gepaste afstand uitgezwaaid. Hopelijk kunnen we verderop dit jaar ook nog een mooi afscheidsfeest hebben met alle collega’s erbij”.

Ad werd donderdag door zijn familie verrast met een limousine die hem op kwam halen op zijn laatste werkdag.