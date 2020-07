Echtpaar Jongenelen uit Schelluinen 65 jaar getrouwd

SCHELLUINEN • Op 22 april was het echtpaar Jongenelen-de Groote uit Schelluinen 65 jaar getrouwd. In verband met corona was een felicitatiebezoek toen niet mogelijk.

Er werd rond die datum volstaan met het sturen van een felicitatiekaart. Burgemeester Theo Segers heeft op dinsdag 28 juli alsnog een uitgesteld bezoek gebracht.