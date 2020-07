Fotowedstrijd over iconen Oude Hollandse Waterlinie

REGIO • Na een relatieve stille periode, wat begrijpelijk is vanwege de Corona crisis, komen de eerste foto’s voor de fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie via de e-mail binnen.

Ieder jaar organiseert de stichting een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’. De opdracht is om een gebouw of monument dat in verband staat met de Oude Hollandse Waterlinie en dat binnen dit gebied valt op de gevoelige plaat vast te leggen. Hiertoe is iedereen uitgenodigd, amateur of professioneel, iedereen is welkom. Het gaat ons om de creativiteit en de kwaliteit van de foto.

Inmiddels hebben wij al heel wat foto’s van het Muiderslot binnengekregen maar ook drie prachtige foto’s van de stenen wallen van vesting Naarden.

Belangstellenden om mee te doen, hebben nog tot woensdag 30 september 2020 de tijd om maximaal drie foto’s in te sturen. Dit kan via: contact@ohwl.nl. Na deze datum zal een onafhankelijke jury zich buigen over alle ingezonden foto’s. Uiterlijk donderdag 15 oktober 2020 zullen de winnaars en alle andere deelnemers via de mail op de hoogte worden gebracht van de uitslag. De winnaar ontvangt een bedrag van 150 euro, de nummer twee 100 euro en de nummer drie 50 euro. Voor meer informatie: www.oudehollandsewaterlinie.nl/activiteiten/fotowedstrijd.