Beweeg- en zwemmorgen SeniorFit 60+ in de Dompelaar

GROOT-AMMERS • Op donderdag 6 augustus organiseren de Vrienden van de Dompelaar in samenwerking met GIGA Molenlanden en Optisport weer een beweeg- en zwemmorgen.

Alles op gepaste afstand. De ochtend start om 10.00 uur met koffie/thee en daarna bewegen op het droge. Vervolgens pauze en bewegen in water van 25 graden waar je kunt staan. Voor wie het wil kan daarna nog banen zwemmen. Activiteit en entree is gratis. Gesponsord door de Vrienden van de Dompelaar. Opgeven per mail via: info@dompelaar.nl of bellen naar 0184-661684.

De eerste editie begin juli op gepaste afstand was druk bezocht.