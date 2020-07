Scania uit Groot-Ammers mooiste truck van Nederland

GROOT-AMMERS • De Scania R 560 van Danny Dijkshoorn en Desirée van Wijk uit Groot-Ammers is in het afgelopen weekend verkozen tot de mooiste truck van Nederland in de categorie 7; speciale voertuigen.

Dat maakt organisator Truckstart bekend. Gewoonlijk zou de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland plaatsvinden tijdens het Truckstar Festival op TT Circuit Assen. Dit jaar was dat gepland op 25 en 26 juli. Vanwege de coronacrisis kon dat feest echter niet doorgaan. Maar de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland ging wel door.

De vrachtwagen, die rijdt voor de Fa. W. van Wijk uit Groot-Ammers, was één van de 24 finalisten voor de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland. De verkiezing werd gedaan door de lezers van het Truckstar Fotojaarboek, dat wordt uitgegeven door Truckstar, het tijdschrift dat de verkiezing organiseert.

Alle vrachtwagens die meegedaan hebben, zijn werkauto’s waar dagelijks mee gereden wordt. Dat neemt niet weg dat elke vrachtwagen door zijn eigenaar en chauffeur voor de verkiezing in perfecte staat werd gebracht. Gebruikssporen werden verwijderd en deukjes of onvolkomenheden werden zoveel mogelijk weggewerkt.

De algehele overwinning ging in het afgelopen weekend naar de Scania R 650 van S. Verbeek.