VIJFHEERENLANDEN • De afgelopen dagen zijn er weer nieuwe corona-besmettingen bekend geworden in de gemeente Vijfheerenlanden, meldt burgemeester Sjors Fröhlich zaterdagavond op Twitter.

Het betreft onder meer jonge mensen, in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. De besmettingen zijn deels opgelopen in de horeca.

Het staat overigens niet vast dat de besmettingen zijn gerelateerd aan horecabezoek in Vijfheerenlanden. Dit wordt nader uitgezocht door de GGD.





De afgelopen dagen helaas weer een aantal nieuwe besmettingen in @5heerenlanden. Deels jonge mensen (20-40) en deels opgelopen in de horeca. Kijk dus alsjeblieft uit in de kroeg, op het terras, bij de bbq.

Hou afstand! Ook als het gezellig wordt.