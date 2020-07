Boete voor rijden zonder rijbewijs op bromfiets

NIEUW-LEKKERLAND • Een bromfietser werd in de nacht van vrijdag op zaterdag bekeurd in Nieuw-Lekkerland omdat hij geen rijbewijs had.

Agenten zagen in Nieuw-Lekkerland een bromfietser voorbijkomen en besloten deze te controleren. De bestuurder bleek snel even de bromfiets van zijn vader gepakt te hebben, maar hij was niet in het bezit van een rijbewijs. De jongen kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs.