Streep door feest Ammerse Piraten; line-up verplaatst naar 2021

GROOT-AMMERS • De feestavonden van de Ammerse Piraten op 9 en 10 oktober gaan vanwege de coronamaatregelen niet door.

Dat maakten de organisatoren afgelopen week bekend via Facebook: 'Hoewel we de spreekwoordelijke bui wel zagen hangen, hadden we toch nog ergens diep van binnen kleine en stiekeme hoop. Maar ondanks dit alles hebben we het besluit toch moeten nemen om te moeten annuleren.'

De line-up - met onder meer Mooi Wark en Marco de Hollander - wordt overgeplaatst naar 2021. 'Laat dat dan ons jaar worden!'