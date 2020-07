Boomgaard Arkel officieel in beheer van De Punt

arkel • Woensdag 22 juli ondertekenden wethouder Teunis Jacob Slob van gemeente Molenlanden en Kees Maarse van Stichting de Punt Arkel de participatieovereenkomst voor de overdracht van de boomgaard in Arkel. Een groep vrijwilligers neemt het beheer voor haar rekening. Biodiversiteit, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid staan bij de verdere ontwikkeling centraal.

In 2019 is het langlopende pachtcontract door de pachter beëindigd. Stichting de Punt Arkel heeft toen met een aantal omwonenden de mogelijkheden onderzocht. De boomgaard aan Onderweg 79 grenst aan de begraafplaats met de koepelkerk en staat al vol met fruitbomen.

Er is toen een plan gemaakt waarin naast biologische fruitteelt ruimte is voor bijenkasten, bloemen voor vlinders, een rustplaats voor fietsers, een paddenpoel en nestelgelegenheid voor vogels. De gemeente blijft eigenaar van de grond, maar het reilen en zeilen komt bij Stichting de Punt Arkel en de vrijwilligers te liggen.

Duurzame aanpak

Wethouder Teunis Jacob Slob: “Veel inwoners en bezoekers van Molenlanden kunnen van dit initiatief genieten. Door de ontspanning van het fruit plukken. Of door het genieten van de oogst. Prachtig dat het biologische fruit van de boomgaard meteen in onze lokale supermarkten komt te liggen. Deze aanpak, én alle voordelen voor flora en fauna, juich ik van harte toe.”

Geplukt fruit en de sappen worden verkocht via Wereldwinkel de Punt Arkel en de supermarkten in Hoornaar en Gorinchem. Ook krijgt de voedselbank een deel van de oogst.

De financiële opbrengst van de verkoop van vruchten en sappen vloeit terug in de boomgaard of wordt gedoneerd aan maatschappelijke doelen in de regio.

Volop aan de slag

Stichting de Punt Arkel is al volop aan de slag gegaan. Voor de plukevenementen die georganiseerd werden was veel animo. Wekelijks wordt op zaterdagmorgen onderhoud gedaan. Kees Maarse: “Het is leuk om op een ontspannen, en toch professionele manier met elkaar bezig te zijn. We richten de boomgaard op ecologische wijze in en het onderhoud gaat met de beschikbare deskundigheid in de groep zeker lukken.”

De boomgaard is één van de nieuwste Parels in het Prachtlint, één van de andere initiatieven waarvoor Stichting de Punt Arkel zich inzet. De ambitie is het vormen van een kleurrijk lint van Alblasserdam tot Leerdam; goed voor onder andere bijen, vlinders en vogels (www.prachtlint.nl).

Vrienden van Boomgaard Onderweg

Vrienden van de Boomgaard ontvangen een sappakket, delen mee in de oogst en ontvangen een uitnodiging voor een bezoek. Meer informatie: 06 23636163 of BoomgaardOnderweg@depuntarkel.nl.