REGIO • Met een beetje geluk komt het zomerse weer snel terug. Want er is toch niets fijner dan in de zomervakantie lekker in het zonnetje te liggen met een drankje en een boekje erbij.

Maar als je niet oplet loop je al snel een pijnlijke, rode huid op. Dan ben je verbrand door de zon. Hartstikke vervelend natuurlijk! Maar wat kun je nou doen om zo snel mogelijk van dat nare, brandende gevoel af te komen?

Voorkomen is beter dan genezen Je kunt natuurlijk het best proberen te voorkomen dat je überhaupt verbrandt. Wanneer je huid verbrandt lopen je huidcellen schade op. Dat verhoogt de kans op huidkanker. Probeer de tijd in de zon te beperken en vergeet vooral niet te smeren, smeren en nog eens smeren. Kies voor een zonnebrandcrème met een goede beschermingsfactor (BF) of Sun Protection Factor (SPF) tegen zowel UV-A als UV-B.

Kinderen

Vooral (kleine) kinderen moet je extra goed beschermen tegen de zon. Stop daarom standaard een zonnebrandcrème met een hoge factor, het liefst 50, in de luiertas zodat je ze op elk moment kunt insmeren en bedek de huid zoveel mogelijk met lange mouwen, hoedjes of bijvoorbeeld UV-beschermende kleding. Let op; als je ernstig verbrand bent, blaren hebt, misselijk bent en/of pijn hebt, neem dan contact op met een dokter!

Natuurlijke middelen

Moeder Natuur heeft een hele goede apotheek in de aanbieding wanneer je last hebt van een verbrande huid. Maak bijvoorbeeld een verkoelend kompres gedrenkt in plantaardige olie of groene thee. Een paar druppels goudsbloem- of kamille-extract zorgen voor een verfrissende hydraterende werking.

Kies voor een aftersun waar aloë vera in zit. Dit handige plantje kalmeert en herstelt de huid. Heb je dit allemaal niet in huis dan kan het nog wel eens helpen om in de koelkast te neuzen. Hoewel het niet wetenschappelijk bewezen is zweren een heleboel mensen dat yoghurt, karnemelk, rauwe aardappel of komkommerschijfjes heerlijk verkoelend zijn voor de verbrande huid.

Gevoelige huid

Op sommige plekken is je huid veel gevoeliger voor de zon. Dat betekent dat je deze plekken extra goed moet beschermen. Dit geldt met name voor je gezicht; vooral de neus, het gebied rondom de ogen, de wangen en het voorhoofd. Deze huid wordt bijna elke dag blootgesteld aan de zon terwijl het niet beschermd is. Bovendien is de huid van je gezicht veel dunner en daardoor veel gevoeliger.

En wist je dat je lippen ook heel makkelijk kunnen verbranden in de zon? Het is dan ook slim om een lippenbalsem met een SPF mee te nemen in je jaszak, werktas of schooltas, want verbranden doen we juist vaak op onverwachte momenten.

Hydrateren en laten rusten

Niet alleen moet je je huid aan de buitenkant behandelen met hydraterende aftersun. Nog belangrijker is dat je het vochttekort in je lichaam aanpakt. Dat betekent drinken! Het liefst water. En hoewel je er waarschijnlijk geen zin in hebt is het slim om met een verbrande huid de zon zoveel mogelijk te vermijden, voor minstens drie dagen.

Bedek de pijnlijke huid goed met kleding en blijf smeren met een hoge factor. Stop een travel size zonnebrandtube in je heuptas zodat je altijd bescherming bij de hand hebt en geef je beschadigde huid de tijd om goed te rusten en herstellen.