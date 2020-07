Mogelijke vervuiling bij werkzaamheden nieuwe sportpark Giessenburg

GIESSENBURG • Bij de parkeerplaats bij Plein 2 in Giessenburg is tijdens de werkzaamheden rond het nieuwe sportpark een verdachte situatie gevonden, die kan wijzen op mogelijke vervuiling.

Dat meldt het college aan de gemeenteraad. 'Op dit moment wordt dit nader onderzocht. Mocht het een vervuiling zijn, dan zijn hiervoor extra maatregelen nodig. De consequentie hiervan is dat VV Peursum zijn wedstrijdveld en trainingsveld nog niet kan aanleggen. VV eursum moet hiervoor het aangepaste training en wedstrijdschema, dat ze al langer hanteren, verlengen.'

Burgemeester en wethouders melden daarnaast dat in het park een nieuwe jongerenontmoetingsplek wordt gerealiseerd. Op dit moment worden de plannen hiervoor uitgewerkt. De verwachting is dat deze in het najaar van 2020 wordt gerealiseerd.

MTB-track

Het fietspad langs de Kerkweg en de A.M.A. van Langeraadweg wordt tot aan het verenigingsgebouw verlicht. De verlichting wordt na de zomervakantie aangebracht. 'Voor een veilige oversteek naar het totale park realiseren we een oversteekplaats bij de Kerkweg. Voor de aanleg, het onderhoud en het gebruik van de mountainbikeroute is een overeenkomst opgesteld met de Oranje Brigade waardoor de MTB-track kan worden gerealiseerd.'