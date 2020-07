Proef aanpak overlast motorrijders op Lekdijk Ameide-Everdingen

VIJFHEERENLANDEN • Samen met Waterschap Rivierenland en politie start de gemeente Vijfheerenlanden in september a.s. een zogenaamde pilot opzetten om met borden recreanten op de dijk, vooral motorrijders, te attenderen op de overlast die zij kunnen veroorzaken.

Gekozen is om in september te starten met de pilot vanwege de flexibilisering van de zogenaamde coronamaatregelen per 1 september. Het pilotgebied zal in eerste instantie op de Lekdijk zijn tussen Ameide en Everdingen.

'Na een evaluatie zal dan het effect onderzocht worden (voor en na meting door politie op snelheid en geluid) en de pilot mogelijk definitief worden gemaakt met eventuele aanpassingen, mocht dat noodzakelijk zijn', stelt het het gemeentebestuur.

Bron

'Ook willen wij het gebied dan vergroten en mogelijkheden onderzoeken om het probleem bij de bron aan te kunnen pakken. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de pilot vorm te geven.'

Het college van Vijfheerenlanden reageert hiermee op vragen van VHL Lokaal, die in juni aandacht vroeg voor dit probleem. 'Al langere tijd ervaren de bewoners aan de Lekdijk van de gemeente Vijfheerenlanden overlast van motorrijders op de dijk. Deze overlast vindt vooral plaats in het weekend en bij heerlijk zonnig weer. (..) Wat gaat het college doen om deze overlast (vooral in het weekend) te beperken?'