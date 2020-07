Dit jaar geen Paardenmarkt in Vianen

• Arend van den Berg met moeder en dochter en z'n twee Friezen tijdens het ringsteken op een eerdere editie van de Paardenmarkt in Vianen. (Foto: Aangeleverd)

VIANEN • De Paardenmarkt in Vianen gaat dit jaar niet door. Het Paardenmarktcomité heeft geconstateerd dat het ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen niet mogelijk is om de 749e Paardenmarkt op 7 okober te houden.

Het evenement moet voldoen aan de regels die staan in de noodverordening die van kracht is in de Veiligheidsregio Utrecht, waaronder ook de gemeente Vijfheerenlanden valt.

"Met duizenden bezoekers is het onmogelijk om de anderhalve-meter-richtlijn te handhaven. Ook de doorstroming is bij een buitenevenement een belangrijk punt en dat is onuitvoerbaar op de Paardenmarkt waar veel mensen staan te kijken naar de paardenkeuring, het ringsteken en de paardenshow", aldus het Paardenmarktcomité.

De lampionnenoptocht, het kinderplein, de oude ambachtenmarkt en de volksspelen komen ook te vervallen. Er wordt nog onderzocht of de kermis en het afsluitende vuurwerk wel doorgang kan vinden.

De warenmarkt ligt qua organisatie in handen van de Ondernemers Vereniging Vianen (OVV). Zij zijn door het comité op de hoogte gebracht dat de Paardenmarkt niet doorgaat.

Om de Paardenmarkt levend te houden heeft het comité besloten de lichtornamenten wel in de gracht te leggen. Vanaf vrijdag 18 september kunnen de inwoners weer genieten van de sfeervolle verlichting.