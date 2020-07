Echtpaar Klein uit Lexmond viert 65-jarig huwelijk

LEXMOND • De heer en mevrouw Klein zondag 65 jaar getrouwd. Wethouder C. Hendriksen-van der Mijden kwam hen maandag namens de gemeente Vijfheerenlanden feliciteren.

Meneer woont in De Laakse Hof in Lexmond en mevrouw woont in Gorinchem. Het bezoek is gebracht in de Laakse Hof in Lexmond, in goed overleg met gemeente Gorinchem.