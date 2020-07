D66 Vijfheerenlanden: 'Verlies Utrecht niet uit het zicht'

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden sluit aan bij arbeidsmarktregio Gorinchem. De keuze voor Midden Utrecht had logischer geweest, oordeelde D66 donderdag tijdens het raadsdebat. Ze waren de enige partij die tegenstemde.

Binnen een arbeidsmarktregio werken gemeenten en het UWV samen aan dienstverlening die is gericht op werkgevers, werkzoekenden, onderwijs en sociale partners.

Tot nu toe nam Vijffheerenlanden nog deel binnen zowel de arbeidsmarktregio's van Gorinchem en Midden-Utrecht. Aan die weelde is een einde gekomen. Nu moet er definitief worden gekozen. Dat blijft lastig. De gemeente ligt op een knooppunt van drie provincies. De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is om een provinciegrens-overschrijdende arbeidsmarktregio op te tuigen samen met Gorinchem, Molenlanden, een aantal Utrechtse Lekstroomgemeenten en Culemborg. De gemeenten zijn in principe bereid, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt dwars.

Kleinschalig

Er is bij het college een voorkeur voor arbeidsmarktregio Gorinchem omdat deze kleinschalig is en daardoor slagvaardig en overzichtelijk. Maar met veel maak-industrie en een relatief grote agrarische sector is de regio ook wel kwetsbaar. De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is een veel grotere regio, met meer kennis op het gebied van kantoor- en onderwijsfaciliteiten. Maar binnen zo'n groot samenwerkingsnetwerk is de invloed van de gemeente Vijfheerenlanden weer veel kleiner. "Het gebied van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Lekstroom en Culemborg daarentegen heeft van zichzelf veel sociaal economische potentie door de combinatie van maakindustrie en (praktijk)onderwijs."

'Utrecht sterke regio'

D66 betreurt de keuze voor arbeidsmarktregio Gorinchem. Eén van de meest aantrekkelijke argumenten dat er destijds voor de provincie Utrecht werd kiezen was het feit dat het een sterke en veelzijdige economische regio is, beargumenteerde fractievoorzitter Klaas de Zwaan donderdag tijdens het raadsdebat. "Tegelijkertijd lijken we onze provincie nu al uit het zicht te zijn verloren. We hebben gekozen voor Woongaard, niet voor U16, voor Avres, niet voor WIL – en nu voegen we ons bij arbeidsmarktregio Gorinchem in plaats van Midden-Utrecht." De Zwaan snapt ook wel dat de keuze van Gorinchem samenhangt met de keuze voor Avres. "Maar dit hoeft een keuze voor Midden-Utrecht zeker niet uit te sluiten." De Zwaan vindt het jammer dat Vijfheerenlanden geen gebruikt maakt van de economische kracht van één van de meest competitieve regio's van Europa.

Het raadsvoorstel werd van harte ondersteund door CDA, SGP en PvdA. Joop van Montfoort (PvdA) vatte de argumenten mooi samen: "Het is belangrijk om korte lijnen te houden en bestuurlijke invloed te hebben." Het gaat bij de arbeidsmarkt om kwetsbare vaak laagopgeleide inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. "In dat geval is fysieke afstand heel belangrijk. Deze mensen worden vanuit Gorinchem beter bediend dan vanuit Utrecht."

Voor de fracties GroenLinks, ChristenUnie en Lokaal Alert en ook VVD was de keuze een stuk lastiger. Erik van Doorn (GroenLinks) gaf aan dat hij nog wel 1001 vragen had over de consequenties van de keuze. Hanneke van der Leun (VVD): "Het meest ideale is om te blijven deelnemen in twee arbeidsmarktregio's. De keuze voor Gorinchem is 'second best'." John van de Velde van VHL Lokaal vroeg zich af of het echt zo makkelijk was om na drie jaar uit te stappen. "Daar zitten Molenlanden en Gorinchem helemaal niet op te wachten. Als we dat doen ligt de arbeidsmarktregio op z'n kont."

Wethouder Cees Taal verzekerde nogmaals dat Molenlanden en Gorinchem de uiteindelijke keuze van Vijfheerenlanden zullen respecteren. Hij heeft die toezegging zelfs zwart op wit.



