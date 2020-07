Eerste nieuwe brugdek Wantijbrug (N3) ingehesen

PAPENDRECHT/DORDRECHT • Het eerste nieuwe beweegbare stalen deel van de Wantijbrug in de N3 is zaterdag 18 juli op zijn plek gebracht. Volgend weekend volgt het tweede.

De twee grote delen (of vallen) met geluiddempende onderkant wegen circa 110 ton per stuk en zijn 15 x 15 meter. Dinsdag 14 juli werden ze aangevoerd over het water.

Hele dag

Zaterdagochtend hees het team van aannemer Volkerbrug het oude val uit met een grote hijskraan vanaf een ponton en ’s avonds om 19.00 uur werd het nieuwe, zwaardere val op zijn plek gehesen. Rond 21.00 uur was de klus geklaard. De hele uit- en inhijsoperatie duurde de hele dag en verliep zonder problemen.

Verkeer afgesloten

Het tweede val is van donderdag 23 juli 21.00 uur tot maandag 27 juli 05.00 uur aan de beurt. De N3 is ook dan in beide richtingen voor het snelverkeer afgesloten tussen de afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg.

Grote opgave

Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat kwam ook kijken. Hij zegt: "Als Dordtenaar en Rijkswaterstater vind ik het mooi om deze mijlpaal binnen het project mee te maken. Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor een grote opgave. Door meer verkeer en zwaardere vrachtwagens zijn veel oudere bruggen, tunnels, sluizen en viaducten uit de jaren vijftig en zestig aan vervanging en renovatie toe. Denk naast de Wantijbrug aan de twee Merwedebruggen bij Papendrecht en Gorinchem, de Heinenoordtunnel en het groot onderhoud N3."

"Het testen van de nieuwe standaardsystemen voor bediening, besturing en bewaking van de brug wordt nog spannend, maar ik

heb er vertrouwen in dat de brug vanaf 11 november weer prima functioneert. Ik wil nu al alle bewoners, bedrijven, gemeenten en andere partners bedanken voor hun hulp om de Drechtsteden bereikbaar te houden tijdens al deze werkzaamheden."

Webcam

De vervanging van het eerste val was te volgen via een webcam via n3werkzaamheden.nlenrws.nl/renovatiewantijbrug. Voor wie de uitzending gemist heeft: volgend weekend is er een herkansing als het tweede val wordt vervangen.

Renovatie

Rijkswaterstaat renoveert de Wantijbrug in de N3 in Dordrecht. Er komen nieuwe zwaardere stalen beweegbare delen (vallen) met een geluiddempende onderkant. Hiermee voldoet de brug weer aan de nieuwste eisen. De kelder van de brug is versterkt om deze vallen te kunnen dragen. Verder krijgt de brug nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties omdat deze aan het einde van hun technische levensduur zijn. Voor de Wantijbrug is ook een nieuw standaardsysteem ontwikkeld voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. Deze nieuwe standaard wordt later ook ingezet bij andere te renoveren bruggen zoals de Van Brienenoordbrug.

Overige werkzaamheden

In de periode van augustus tot en met oktober 2020 zijn er nog een weekend- en meerdere nachtafsluitingen nodig om de Wantijbrug te testen.

Vanaf 6 augustus 2020 begint Rijkswaterstaat met het groot onderhoud aan de N3. Deze werkzaamheden starten bij de Papendrechtse brug. In augustus zijn hiervoor vier lange weekendafsluitingen nodig. Alle afsluitingen staan vermeld op de website N3werkzaamheden.nl.