Politie houdt in Lexmond automobilist met harddrugs aan

LEXMOND • De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag in Lexmond een automobilist aan die een hoeveelheid harddrugs bij zich had.

?

Rond 4.40 uur, reden agenten over het Lakerveld vanuit Lexmond in de richting van Meerkerk. Halverwege het Lakerveld zagen zij dat er een personenauto half in de berm stond en dat deze niet thuishoorde in de omgeving. Gezien de locatie en het tijdstip besloten de agenten de personenauto te controleren.

Een man zat half over stuur gebogen. Hij was onder invloed van verdovende middelen. 'Tijdens de controle kregen we sterk de indicatie dat de man verboden middelen van lijst 1 Opiumwet (harddrugs) bij zich had', meldt de politie. 'Nadat wij de personenauto hadden doorzocht troffen wij inderdaad een hoeveelheid verboden middelen aan.' ?

?

De man werd direct aangehouden en is ingesloten in het arrestantencomplex te Houten. De recherche buigt zich deze week verder over de zaak.