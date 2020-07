SGP Vijfheerenlanden: 'Waar blijft nu de groene kleur van het college?'

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden stopt met het verlenen van zogenaamde duurzaamheidsleningen voor particulieren.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met het raadsvoorstel. GroenLinks, VHL Lokaal en opmerkelijk genoeg ook de SGP stemden tegen.

Er zijn op dit moment diverse regionale en nationale financiële regelingen, waar inwoners en ondernemers een beroep op kunnen doen. Daarmee vervalt volgens het college de noodzaak om op lokaal niveau een fonds ter beschikking te stellen. Sinds 2013 is er bijvoorbeeld een landelijk fonds voor Duurzaamheidsleningen.

Banken en andere kredietverstrekkers bieden tegenwoordig gunstige financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van woningen. Partijen die investeren in duurzame energie zoals windturbines en zonnepanelen kunnen gebruik maken van de zogenaamde SDE+-subsidie. Tevens is er op regionaal niveau het Energiefonds Utrecht.

Verkeerd signaal

SGP-raadslid Kees Vermaat is verbaasd over het voorstel. "Waar blijft nu die groene kleur van het college? Of blijft het alleen bij woorden?" De gemeente geeft volgens Vermaat nu aan de particulieren die willen verduurzamen het signaal af om het maar helemaal zelf uit te zoeken. Er zijn weliswaar andere fondsen, zo beargumenteerde het jonge raadslid. "Maar met een eigen duurzaamheidslening ben je minder afhankelijk van derden."

Ook Erik van Doorn (GroenLinks) snapt er niks van dat de lening wordt stopgezet. "Het is echt niet zo dat er geen gebruik van wordt gemaakt. Vorig jaar zijn nog 70 leningen verstrekt, dit jaar ook nog 11. Waarom kan deze lening niet worden behouden als een vangnet. Iedereen in de gemeente moet duurzaam kunnen investeren."



'Overbodig'

De andere partijen stemden in. Voor VVD'er André van der Leest is het klip en klaar. "Het is een overbodige regeling, dus intrekken." Breur (D66): "We moeten niet zinloos gebruik gaan maken van ambtelijke uren." De gemeente heeft echter wel een belangrijke functie om inwoners te informeren over de mogelijkheden en naar de juiste instanties door te verwijzen.