IFFG films voor kinderen en jongeren

GORINCHEM • Deze zomer wil het Internationaal FilmFestival Gorinchem (IFFG) juist ook programmeren voor kinderen en jongeren. Zo staat er donderdag 23 juli een familiefilm op het programma bij het Natuurcentrum in het Gijs van Andelpark.

De alom geprezen en prijswinnende ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’ neemt de kijkers mee op avontuur naar Terschelling. Deze special is voor kinderen in de leeftijd van circa 8 – 12 jaar, na afloop staat er wat lekkers klaar.

Een week later kunnen jongeren, 16-21 jaar, voor 5 euro een ticket kopen voor de speciale jongeren filmavond. In samenwerking met In de Ruimte vertoont IFFG de film ‘As I open my eyes’, over de Tunesische Farah.

Rockband

Zij doet eindexamen en haar familie ziet haar als toekomstig arts, maar zelf wil ze dingen anders aanpakken. Ze zingt in een geëngageerde rockband, leeft erop los, wordt dronken, ontdekt de liefde, de nacht en de stad. Allemaal tegen de wil van haar moeder, die Tunesië en haar verboden kent.

Tijdens de filmavond is er voor de jongeren fris en popcorn en na afloop is filmmaker Catherina Iosifidis aanwezig voor een Q&A. Meer info en tickets voor de films op 23 en 31 juli via de IFFG facebookpagina en iffg.nl.