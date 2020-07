Vragen Doe Mee! Molenlanden over lozing vervuild water golfbaan in de Linge

ARKEL • Doe Mee! Molenlanden vraagt het college dringend aandacht te besteden aan de zorgen die er zijn over de lozing van vervuild water in de Linge, afkomstig van het terrein waar golfbaan The Dutch in Gorinchem wordt aangelegd.

'Door de naar ons gevoel toch summiere communicatie hieromtrent blijven hier grote zorgen over bestaan onder bewoners van ons gebied en zorgen om de volksgezondheid', stelt raadslid Curt Roth namens de lokale partij. 'Aangezien er volop gezwommen en gerecreëerd wordt in de directe omgeving in aan aan de Linge rond en bij Arkel wil ik hier dringend aandacht voor vragen.'

Doe Mee! wil van het college onder meer weten of er al contact is geweest met het Gorcumse college over deze problematiek, welke risico zwemmers lopen en wat burgemeester en wethouders van Molenlanden eraan kunnen doen om de lozingen een halt toe te roepen.