Auto te water in Giessenburg; grote zoektocht levert niets op

GIESSENBURG • Aan de Parallelweg in Giessenburg raakte zaterdagochtend een auto te water. Een grote zoektocht naar de inzittende(n) leverde niets op.

Ter plaatse troffen de hulpdiensten een personenauto aan zonder bestuurder. De brandweer startte een eerste zoekslag op eventuele personen te water. De oppervlakteredders vanuit post Gorinchem zochten mee in de spoorsloot.

Om aan de overkant van de sloot te zoeken naar eventuele personen werd de spoorsloot-overbrugging opgeroepen, die als eenheid op de post Giessenburg staat. Met deze brugdelen kunnen de hulpdiensten makkelijk en veilig een spoorsloot oversteken. Deze is primair bedoeld voor een stuk langs de Betuweroute, maar kan ook goed gebruikt worden voor andere incidenten.

Duikers

Zowel in het water als langs het spoor zijn geen personen aangetroffen. De duikers van Schoonhoven zijn afgemeld; de duikers van Dordrecht zijn ter plaatse geweest, maar hun inzet was niet nodig. Het incident is door de brandweer voor verdere afhandeling overgedragen aan politie en bergingsbedrijf.