Molenlanden stelt regels op voor huisvesting arbeidsmigranten

MOLENLANDEN • Het zal in de toekomst in Molenlanden verboden zijn om arbeidsmigranten te huisvesten zonder toestemming van burgemeester en wethouders.

De gemeente wil toe naar centrale huisvesting voor de groep shortstay (arbeidsmigranten die niet langer dan vier maanden in de gemeente wonen). De midstay arbeidsmigranten (die tussen de vier maanden en twee jaar in Molenlanden wonen) kunnen vooral gehuisvest worden in de bestaande woningvoorraad.

Vergunning

Middels een (paraplu)bestemmingsplan wordt het mogelijk huisvesting van arbeidsmigranten uitsluitend toe te staan door een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Ongewenste situaties

De raadsleden gingen donderdagavond akkoord met een voorbereidingsbesluit over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dankzij dit besluit kunnen in de periode tot de vaststelling van het nieuwe (paraplu)bestemmingsplan nieuwe ongewenste situaties worden voorkomen.

Betaalbaarheid woningen

Een ongewenste situatie is bijvoorbeeld het opkopen van woningen door onder andere uitzendbureaus, voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit zorgt voor negatieve effecten op de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen in de gemeente, met name voor starters. Ook de leefbaarheid in dorpen kan onder druk komen te staan, constateert de gemeente.

Woonklimaat

Het college kan bij omgevingsvergunning afwijken van een verbod als is aangetoond dat de huisvesting in overeenstemming is met de ‘Beleidsnotitie Arbeidsmigranten’. Het woon- en leefklimaat moet aan bepaalde eisen voldoen.

Jan Arie Koorevaar (CDA) noemde het besluit een ‘goede eerste stap’. Pieter van Bruggen (CU): “Het is verstandig in een deel van de arbeidsmigranten centraal te huisvesten.”

Met regiogemeenten

Wethouder Teunis Jacob Slob verzekerde de raad dat het college continu afstemming heeft met werkgevers en 'woningvoorzieners' in het gebied. “En ook met zorgen van burgerbevolking. We zijn ook in afstemming met de regiogemeenten; hoe kunnen we met elkaar optrekken?” Voorkomen moet worden dat de ene gemeente met een strenger beleid zorgt voor een toestroom naar andere gemeenten.

Duurdere woning

Wethouder Arco Bikker vulde aan: “Woningen rond 2 ton worden weggekocht. Op het moment dat er een initiatief komt voor een duurdere woning waar goede huisvesting geboden kan worden aan arbeidsmigranten, zullen we het gesprek voeren. Maar we zullen te allen tijde bij u terug komen.”

Nog niet handhaven

Berend Buddingh (Doe Mee) wilde weten: “Is het mogelijk om shortstay arbeidsmigranten in reguliere woningen eruit te laten gaan? Vorig jaar hebben we in beleid vastgesteld dat dat niet de bedoeling is.” Slob: “Op dit moment zijn we niet zover dat we daarop willen handhaven.”

In toekomst wel

Bikker: “Op het moment dat er meerdere arbeidsmigranten op een woonbestemming zitten, short- of midstay, kunnen we op basis van de huidige bestemmingsplannen niet uitzetten of weigeren. In de toekomst wel. Mits ze voldoen aan de eisen die wij opstellen. Het SNF-keur is het minimale.”