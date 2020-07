Stevige kritiek na chaotisch verlopen raadsvergadering Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De oppositie in Vijfheerenlanden heeft stevige kritiek op de chaotisch verlopen raadsvergadering van donderdagavond en deels vrijdagnacht. De kritiek richt zich vooral op het onbevredigende slot van de vergadering.

De meerderheid (6 voor, 3 tegen) steunde net na middernacht een ordevoorstel van Dico Baars (ChristenUnie) om een belangrijke motie van treurnis van oppositiepartij VHL Lokaal vanwege de kwestie Broekgraaf te verschuiven naar de raadsvergadering van september. Een motie van CDA over een budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet werd nog wel behandeld

Fractievoorzitter Wim van Dijk van VHL Lokaal was furieus. Maar ook andere raadsleden spreken inmiddels hun ongenoegen uit. Ook richting burgemeester Sjors Fröhlich.

"In mijn meer dan 30-jarige periode als raadslid heb ik dit niet meegemaakt", zegt SGP-raadslid Dick den Hertog. "Dit is echt het dieptepunt in de democratie van Vijfheerenlanden." De motie had nog voor het reces behandeld moeten worden, vindt Den Hertog. Desnoods op vrijdag- of maandagavond.

Stevige onderwerpen

Er stond donderdagavond een aantal stevige onderwerpen op de agenda, waaronder de Woonvisie Samen Sterk, de Sociaal Maatschappelijke Agenda, de keuze voor een Arbeidsregio en de afschaffing van de duurzaamheidsleningen. Alle onderwerpen namen veel tijd in beslag. Daar kwam bij dat de online verbindingen zeer slecht waren.

"Het had niet zover hoeven komen als raadsleden kort en bondig hun standpunt zouden aangeven en niet steeds in herhalingen zouden vallen", zegt CDA-burgerlid Henk Lammertink op Facebook. "Ook de voorzitter had meer sturing moeten geven en moeten ingrijpen. De vergadering had op deze wijze om 23:00 uur afgelopen kunnen zijn. De complete vergadering is daardoor verantwoordelijk voor het chaotische verloop."