Benoeming voorzitter en leden voor de eerste rekenkamer Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De raad van de gemeente Vijfheerenlanden heeft op donderdag 16 juli Karin van den Berg benoemd voor een periode van zes jaar als voorzitter van de rekenkamer.

In diezelfde vergadering heeft de raad Rob Paulussen, Collin Hoogeveen, Nihal Guduk en Jolanda Versteegh benoemd als lid van de rekenkamer, eveneens voor een periode van zes jaar.

Veel belangstelling

De vacatures voor de eerste rekenkamer Vijfheerenlanden zijn van 24 april 2020 tot en met 22 mei 2020 gepubliceerd in diverse media. In totaal hebben daar 66 mensen op geregeerd. De selectie van de kandidaten was de verantwoordelijkheid van een selectiecommissie van raadsleden Jan van Beuzekom, Ridvan Elmaci en Evert Geluk onder voorzitterschap van Joop van Montfoort.

De commissie heeft de eerste briefselectie gemaakt en vervolgens gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. Op basis van deze gesprekken hebben zij vijf personen aan de raad voorgedragen om benoemd te worden als leden en als voorzitter van de rekenkamer.

Joop van Montfoort: "Maar liefst 66 personen reageerde op de vacatures. Dat aantal, maar vooral de kwaliteit van de reacties overtrof al onze verwachtingen. Uit die 66 hoogwaardige sollicitaties hebben we vijf topkandidaten mogen selecteren. Met de benoeming van deze personen is er sprake van een rekenkamer die past bij de ambities van onze raad."

Belangrijk instrument

Een rekenkamer is een belangrijk instrument van de gemeenteraad. Ze onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

Onderzoeken van de rekenkamer zijn gericht op vragen als: levert de inzet van de gemeente datgene op voor burgers wat is bedoeld? Kan de gemeente meer bereiken voor minder geld?

Elke gemeente is wettelijk verplicht een rekenkamer te hebben, maar niet elke gemeente vult deze verplichting op dezelfde manier in. Sommige gemeenten werken samen met andere gemeenten in een overkoepelende rekenkamer en andere gemeenten, zoals de gemeente Vijfheerenlanden, kiezen voor een eigen rekenkamer.

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden heeft daarbij de voorkeur uitgesproken voor een rekenkamer die zelf onderzoeken kan en wil uitvoeren en die in staat is deze onderzoeken te vertalen in compacte reportages die geschreven zijn in heldere en begrijpelijke taal.

Deze laatste twee punten zijn als belangrijke voorwaarden verwerkt in de profielschetsen (vacatureteksten) die de raad in zijn vergadering van 23 april voor de mensen die de rekenkamer gaan vormen heeft vastgesteld.