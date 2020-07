Rivas Zorggroep introduceert digitale gezondheidsscreening

GORINCHEM • Rivas Zorggroep gaat vanaf vandaag patiënten en bezoekers voorafgaand aan hun bezoek via een online vragenlijst screenen op gezondheidsklachten. Dit geldt voor patiënten en bezoekers van het Beatrixziekenhuis, de Lingepolikliniek en bezoekers van alle woonlocaties en locaties Revalidatie & Herstel van Rivas.

Met deze digitale screening kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer een bezoeker of patiënt gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Innovatiemanager Anne Cloostermans: "Bij een bezoek aan het Beatrixziekenhuis, de Lingepolikliniek of een van onze woonlocaties vragen we de patiënt of bezoeker tegenwoordig standaard bij de entree naar gezondheidsklachten. Door deze digitale screening niet aan de deur uit te voeren, maar voorafgaand aan een bezoek, bieden we een vriendelijkere manier van screening. Mensen kunnen de screening in alle rust thuis invullen en weten direct waar ze aan toe zijn. Toegang is daardoor simpeler en we voorkomen rijen aan de deur."

Zo werkt de digitale screening

Iedereen een Rivaslocatie bezoekt, wordt gevraagd online een korte vragenlijst in te vullen via www.rivas.nl/coronavragenlijst. Er wordt onder meer gevraagd naar verkoudheidsklachten. Als alle vragen zijn beantwoord, verschijnt een advies.

Een afbeelding op de telefoon, print of printscreen van dit advies moet bij de ingang van het ziekenhuis of op de woonlocatie worden getoond aan medewerkers. De online vragenlijst wordt anoniem ingevuld: Rivas vraagt niet naar persoonsgegevens en registreert niets.

Advies op maat

Hoofd poliklinieken Janneke Tukker-Swijnenburg licht de mogelijke uitkomsten van de screening toe.

"Wij vinden het heel belangrijk om alle patiënten te zien die een afspraak in het ziekenhuis hebben. Oók als zij gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op een besmetting met corona. Heeft een patiënt dus klachten die kunnen duiden op een besmetting, dan komt dit via de screening naar voren. De patiënt is nog steeds welkom, maar wij nemen voorzorgsmaatregelen. We geven de patiënt dan een mondkapje en hebben een aparte wachtkamer ingericht."

"Voor bezoekers van het ziekenhuis en van onze woonlocaties is het anders. Hebben zij klachten die kunnen duiden op een besmetting met corona, dan vragen we hen om niet naar onze locatie te komen. Zo houden we onze kwetsbare bewoners, patiënten en onze medewerkers veilig. Maar daarbij wil ik wel zeggen dat er altijd situaties mogelijk zijn waarin we maatwerkafspraken maken."



Vriendelijk en snel

Anne Cloostermans: "Met deze nieuwe manier van digitaal screenen hopen we het screeningsproces voor onze patiënten en bezoekers nog gemakkelijker en vriendelijker in te richten. Dat past precies in de cliëntgerichte zorg waar Rivas voor staat. Men kan de vragen thuis in alle rust invullen. Zo is de doorloop bij de ingang van het ziekenhuis sneller en soepeler."

"Heb je klachten waardoor je niet op bezoek mag komen op onze locaties, dan weet je dat thuis al, en niet pas als je al voor de ingang staat. De vragenlijst is simpel in te vullen en is anoniem. Wij vragen geen persoonlijke gegevens in en wij registreren niets. Het gaat ons alleen om het resultaat van de screening."

Praktische informatie

De digitale screening is te vinden op www.rivas.nl/coronavragenlijst. De lijst dient binnen 24 uur voor bezoek aan een Rivaslocatie ingevuld te worden. Is het niet mogelijk om de vragenlijst thuis in te vullen, dan is invullen aan de deur met hulp van een medewerker altijd mogelijk.