Vijfheerenlanden wint de Hackshield Battle

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft de Hackshield Battle gewonnen, een spel tussen de gemeenten Vijfheerenlanden, Houten en Nieuwegein waarbij kinderen tussen de 8 en 12 jaar ‘Cyber Agents’ konden worden.

Vijf weken geleden deed burgemeester Sjors Fröhlich een oproep aan kinderen in die leeftijdsgroep om mee te doen aan de wedstrijd, waarbij ze spelenderwijs van alles leerden over cyberveiligheid. Met wat zij hebben geleerd kunnen zij zichzelf en anderen beschermen tegen online gevaar.

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden had Levi Mourik de meeste punten behaald. Uit de andere gemeenten zijn ook winnaars gekozen. Zij zijn onder politiebegeleiding naar de huldiging gekomen, daar ontvingen zij een oorkonde van de politie.

Naast strijd om de beste Cyber Agent te worden was er de Battle tussen de drie gemeenten. De gemeente Vijfheerenlanden heeft deze Battle gewonnen door de meeste Cyber Agents op te leiden.

Teamcaptain burgemeester Sjors Fröhlich was op woensdag 15 juli 2020 bij de huldiging aanwezig:

“Natuurlijk ben ik heel blij dat onze gemeente de meeste Cyber Agents heeft opgeleid! Maar het feit dat de drie gemeenten met de politie binnen het basisteam Lekpoort zoveel beweging en bewustwording hebben weten te creëren bij deze doelgroep is voor mij de grootste winst.”

Cybercriminaliteit

Criminelen zijn steeds vaker ook online te vinden. Van hackers tot phishing, er zijn veel gevaren online. Hackshield leert spelers de trucs te herkennen die vaak worden gebruikt in cybercriminaliteit. Met deze kennis beschermen ze niet alleen zichzelf maar kunnen zij ook hun omgeving bewust maken van de gevaren. Het spel is constant in ontwikkeling en haakt aan op de actualiteit. Voor iedereen, ook jonger of ouder dan tussen de 8 en 12 jaar die geïnteresseerd is, het spel is nog steeds te spelen op www.joinhackshield.nl.