Speciale peuterochtenden tijdens Zomerpret van SKCN

REGIO • De overheid stimuleert extra aanbod in de zomer voor kinderen die ontwikkelingsondersteuning hebben gemist door de sluitingsweken, vanwege Corona. Daarom biedt SKCN, Stichting Kinderopvang Centraal Nederland met locaties in Leerdam en omgeving, speciale peuterochtenden aan.



Peuters met een vve-indicatie kunnen een aantal weken van de zomervakantie naar Zomerpret van SKCN. Drie ochtenden per week is er extra aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen.

Gezellige en leerzame ochtenden voor peuters met zomerpret-activiteiten van vve-methode Piramide. Is het warm weer, dan wordt er bijvoorbeeld gespeeld met water. Dit geeft niet alleen veel plezier, maar is ook leerzaam: kinderen ervaren hoe water reageert door te gieten en te spatteren, hoe het koele water voelt aan het eigen lichaam in de buitenlucht en hoe dingen blijven drijven of zinken.

Maar ook andere activiteiten zoals voorlezen, knutselen en picknicken staan op het programma. Iedere ochtend wordt er afgesloten met een gezonde lunch.

Er zijn maar liefst 45 peuters die deelnemen aan de zomerpret activiteiten.