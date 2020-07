Luie trap in De Dompelaar helpt ouderen het bad in en uit

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar heeft op donderdagochtend 16 juli een zogenaamde luie trap in gebruik genomen.

De trap, met een hellingsgraad van precies 45 graden, is uitermate geschikt voor ouderen en mindervaliden om het water in en uit te kunnen gaan. “We hadden van meerdere ouderen gehoord dat ze niet meer konden komen zwemmen, omdat ze de trappen te steil vinden”, vertelde Marco van Leeuwen van de Vrienden van De Dompelaar tijdens de feestelijke ingebruikname van de trap.

Omgedoopt

“Die trap moet eigenlijk geen ‘luie trap’ genoemd worden, want de gebruikers van die trap zijn helemaal niet lui”, ging hij verder. Hij doopte de trap daarom per direct om tot ‘gemakkelijke trap’.

De trap is goedgekeurd door alle instanties die daarvan is mogen vinden en bekostigd door de gemeente Molenlanden, de ING-actie ‘Help Nederland Vooruit en de Vrienden van de Dompelaar.

Sportakkoord

Namens de gemeente Molenlanden was wethouder Bram Visser aanwezig bij de ingebruikname. Hij sprak zijn waardering uit voor het initiatief. “Dit sluit mooi aan bij het Sportakkoord dat we als gemeente ondertekend hebben. Het stimuleert ouderen om meer gebruik te maken van het zwembad.” Hij verwacht dat niet alleen ouderen gebruik zullen maken van de gemakkelijke trap. “Hij is voor iedereen heel prettig om in en uit het water te gaan.”

De gemakkelijke trap is op maat gemaakt, zodat het dekkleed er 's nachts tussendoor kan schuiven. En hij is demontabel gemaakt. Hierdoor kan het onderstel van de trap weggeschoven worden en staat het niet in de weg bij de zwemwedstrijden van de KNZB.

Feestelijk moment

De ingebruikname van de trap zorgde donderdag voor een feestelijk moment in het jubileumjaar van De Dompelaar, dat min of meer in het water gevallen is vanwege corona. “We hebben besloten om alle festiviteiten een jaar uit te stellen, zodat we dan zonder beperkingen stil kunnen staan bij het vijftigjarig bestaan”, aldus Marco van Leeuwen van de Vrienden van De Dompelaar.

De openingshandeling werd verricht door twee oudere gebruikers van het zwembad: Gerrit van Andel (88) en Marrie van den Dool (83). Zij knipten een lintje door en gingen daarna via de gemakkelijke trap te water om baantjes te trekken. Bijzonder detail: Gerrit van Andel was vijftig jaar geleden betrokken bij de start van het zwembad.