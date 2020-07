Motie van treurnis vanwege fouten bij werkzaamheden Broekgraaf Leerdam

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal dient donderdag tijdens de raadsvergadering in Vijfheerenlanden een motie van treurnis in tegen het college vanwege het grote aantal fouten dat is begaan bij werkzaamheden in de nieuwe Leerdamse uitbreidingswijk Broekgraaf.

VHL Lokaal-woordvoerder Teus Meijdam noemt in de motie met name de verstoring van de natuur en de biodiversiteit en de slechte communicatie richting de gemeenteraad.

Heikikker en rugstreeppad

Er zijn bij de werkzaamheden in Broekgraaf diverse werkzaamheden uitgevoerd die er voor gezorgd hebben dat de rustplaatsen van de heikikker en rugstreeppad zijn verstoord. "Het is aannemelijk dat deze dieren door deze natuuronvriendelijke werkwijze zijn gedood", zegt Meijdam in een toelichting. "Verder zijn er door de werkzaamheden vluchtroutes van roeken en vleermuizen ernstig verstoord, dit terwijl het vleermuizenonderzoek nog moest worden afgerond."

Reeds op 2 juli 2019 heeft het college het verzoek gekregen van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht om de werkzaamheden te staken, zonder dat de raad daarover is geïnformeerd. "Ook wordt aan dit verzoek om de werkzaamheden te staken geen gehoor gegeven, want op 10 juli 2019 worden er gewoon nog werkzaamheden uitgevoerd", aldus Meijdam.

Last onder dwangsom

Op 7 en 10 januari 2020 wordt er weer gecontroleerd en weer worden er overtredingen geconstateerd. Een maand later -op 11 februari- legt de RUD een last onder dwangsom op. Meijdam: "De raad wordt pas op 10 maart op de hoogte gesteld middels een Raads Informatie Brief. Maar niet volledig, want het college weet alleen te melden dat ze door de RUD op formele wijze zijn aangesproken en dat daar formeel op zal worden gereageerd. Geen woord over fouten of de opgelegde dwangsom." Ook daarna is de raad volgens Meijdam nog diverse malen op het verkeerde been gezet.

VHL Lokaal keurt ook af dat het college afspraken met een deskundige bewoner uit de Broekgraaf niet is nagekomen. "Het college heeft pas gereageerd nadat deze bewoners een brief aan de raad heeft gestuurd."

Meijdam verwijt wethouder Zevenhuizen dat hij tijdens de commissie Ruimte Verkeer en Economie geen echte excuses heeft aangeboden.