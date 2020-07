Geslaagd tentenkamp voor leerlingen groep 8 De Kandelaar

AMEIDE • Leerlingen uit groep 8 van De Kandelaar in Ameide mochten toch nog twee nachten op kamp.

Het tentenkamp was gesitueerd op camping De Koekoek. Van woensdag 8 juli tot en met vrijdag 10 juli was dit een mooie plek voor de leerlingen om hun schooltijd met elkaar af te sluiten. De organisatie was in handen van veel enthousiaste ouders die er samen met de kinderen een onvergetelijk kamp van hebben gemaakt.