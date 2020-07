Inwoners Groot-Ammers in finale ‘Mooiste Truck van Nederland’

GROOT-AMMERS • Danny Dijkshoorn en Désiree van Wijk uit Groot-Ammers zijn kanshebbers op eretitel Mooiste Truck van Nederland.

Hun vrachtwagen maakt op 25 juli kans verkozen te worden tot Mooiste Truck van Nederland. Gewoonlijk vindt de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland plaats tijdens het Truckstar Festival op TT Circuit Assen. Dit jaar zou dat zijn op 25 en 26 juli; vanwege de coronacrisis kan dat feest echter niet doorgaan. Maar de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland gaat wel door.

De 24 finalisten voor de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland zijn gekozen door de lezers van het Truckstar Fotojaarboek, dat wordt uitgegeven door Truckstar, het tijdschrift dat de verkiezing organiseert. De verkiezing wordt gesponsord door BFGoodrich. De trucks zijn verdeeld over acht categorieën, zoals geconditioneerd vervoer, speciale voertuigen en tanktransport. In elke categorie kozen de lezers drie trucks.

Alle vrachtwagens zijn werkauto’s waar dagelijks mee gereden wordt. Dat neemt niet weg dat elke vrachtwagen door zijn eigenaar en chauffeur voor de verkiezing in perfecte staat wordt gebracht. Gebruikssporen worden verwijderd en deukjes of onvolkomenheden worden zoveel mogelijk weggewerkt. Het komt zelfs voor dat een truck of een trailer kort voor de verkiezing nog even naar de spuiter gaat. En vanzelfsprekend wordt er gepoetst tot in de perfectie.

Een vakjury bepaalt op zaterdag 25 juli welke truck de mooiste wordt. Op zaterdagavond wordt de uitslag bekend gemaakt. De huldiging van de winnaar is te volgen via een livestream op de Facebookpagina van Truckstar.

De auto van de chauffeurs Danny Dijkshoorn en Désiree van Wijk (in dienst bij Fa. W. van Wijk uit Groot-Ammers) neemt deel in categorie 7: Speciale Voertuigen. De wagen maakt dus kans op de eerste plek in die categorie; daarnaast maakt hij kans op de algehele overwinning.