Koperen Knop zoekt kinderboeken voor expositie

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Komend najaar is er in Museum De Koperen Knop een expositie met als titel ‘Het Kinderboek – toen en nu’.

Deze expositie wordt geopend door Arend van Dam, de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. De voorbereiding van de expositie is in volle gang en daarbij blijkt dat er ruimte is voor meer kinderboeken.

Op de expositie zullen veel en gevarieerde kinderboeken te zien zijn. Er zijn ook voorwerpen en materialen, die iets met kinderboeken te maken hebben, zoals prenten en zaken over lezen in het algemeen. In de expositie komt ook een leeshoek en een authentieke boekenkast. Evenals bijpassende materialen die gemaakt worden van al lang en veel gelezen boeken. En er worden voorleesmiddagen en workshops georganiseerd. Daarvoor is het museum op zoek naar boeken die mensen uit de regio over hebben.

Alles is welkom. Prentenboeken, leesboeken, algemene boeken, christelijke boeken, kinderstudie-boeken en nog veel meer. U mag dit allemaal brengen bij Museum De Koperen Knop. De enige voor-waarde is dat men er afstand van wil doen. Het gaat dus om schenkingen en niet om bruiklenen; die laatste zijn er intussen voldoende. Alles wat gebracht wordt, wordt eigendom van het museum en het museum bepaalt wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. Natuurlijk wordt alles wat binnenkomt eerst goed bekeken. Naast kinderboeken is het museum ook nog op zoek naar enkele oude (boeken)kasten, die bij de expositie gebruikt gaan worden.

Voor meer informatie over het museum: www.koperenknop.nl. Het adres van Museum De Koperen Knop is Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam.