GIESSENBURG • De taartbakwedstrijdactie ‘heel Giessenburg (e.o.) bakt voor het Parkinsonfonds werd een groot succes . De actie bracht bijna 2.000 euro op voor het Parkinsonfonds.

De jurering van 31 taarten vond zaterdag aan het eind van de middag plaats tijdens een bijeenkomst met veel taartenbakkers bij Drankenhandel Fred van den Heuvel in Giessenburg. De Dolce Limone van Julia won met de combinatie ‘heerlijke smaak’ en’ prachtige taart om te zien’.

De actie was opgezet door Christine van den Heuvel uit Giessenburg en Roel Leeuwis uit Hardinxveld-Giessendam. De aanleiding: een wederzijdse goede vriend uit Giessenburg liep de drankenhandel van het echtpaar Van den Heuvel binnen met een taart en een A4-tje.

"We wisten al dat hij de diagnose Parkinson had", vertelt Christine. "Omdat hij moeilijk kan praten, had hij op schrift gezet dat uit onderzoeken bleek dat hij ook nog eens een zeer ernstige vorm van deze ziekte had." Het raakte haar zo, dat ze meteen actie ondernam en met de steekwoorden taart, actie en drank (de gekregen lekkernij was nadrukkelijk voorzien van het ingrediënt alcohol) contact zocht met Roel en de taartenbakwedstrijd in enkele dagen op touw zette.

De opbrengst werd niet alleen gerealiseerd door het inschrijfgeld, maar ook door de consumpties en giften tijdens de bijeenkomst op zaterdag. Zo wist Gerrit, de zoon van Christine en Fred van den Heuvel, met zijn vriendengroep ook ruim 700 euro bij elkaar te brengen. Een deel van de taarten die over waren ging naar de medewerkers van zorgorganisatie De Lange Wei.