Buddingh': 'Alles aan doen om sentiment de kop in te drukken'

MOLENLANDEN • SGP-fractieleider Corné Egas heeft een uitspraak van Berend Buddingh' (DoeMee) in de raadsvergadering van vorige week verkeerd geïnterpreteerd. Dat is althans de uitleg van Buddingh', die dinsdagavond geen excuses maakte maar wel een verduidelijking gaf.

Egas herinnerde Buddingh' aan de woorden 'dat Giessenlanden het gat van Molenwaard mag dichten'. "Ik vind deze sneer weinig respectvol. Het zou Buddingh' sieren deze uitspraak terug te nemen."

"Ik snap dat Egas wat getergd reageert", was het antwoord van Buddingh'. "Wat ik heb gezegd is niet het standpunt van DoeMee, maar het is het sentiment dat leeft, het is wat we horen op straat. Daar moet men niet in blijven hangen. Twee volwaardige gemeenten zijn samengegaan en de nieuwe gemeente Molenlanden staat er prima voor. Ik zal er dan ook alles aan doen om dit sentiment de kop in te drukken."

En daarmee was de kous af.