Herstel Goudriaanse Molen kost 50.000 euro; verzekering dekt schade niet

GOUDRIAAN • Het herstel van de Goudriaanse Molen in Goudriaan, waarvan vorige week dinsdag een wiek afbrak, kost 50.000 euro. De verzekering dekt de schade niet.

Dat meldt molenstichting Simav. 'Inmiddels is duidelijk dat de verzekering het schadebedrag niet uitkeert omdat er geen sprake was van storm of brand.'

De kosten voor herstel komen dus voor rekening van de molenstichting. De hoop is nu gevestigd op bedrijven en particulieren die mee willen helpen deze molen weer aan het draaien te krijgen. Zij kunnen zich bij de Simav melden via 0184-681178 of bestuur@simav.nl.

De onderzoeken naar de oorzaak zijn nog in volle gang.