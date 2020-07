HOORNAAR • Kleuterjuf Anja de Vries uit Goudriaan werd dinsdag uitgezwaaid op cbs Samen op Weg in Hoornaar, waar ze maar liefst 30 jaar heeft gewerkt.

Voor school en juf zal het even wennen zijn... Anja de Vries kreeg een vrolijk afscheidsfeest, met onder meer een toespraak en een lied op het schoolplein, diverse spellen in het dorp en een receptie.

Na de zomervakantie gaat ze in in het speciaal onderwijs op ZML De Cirkel in Gorinchem aan de slag.