Stichting Werelderfgoed Kinderdijk draait dieprode cijfers in 2020

KINDERDIJK • Stichting Werelderfgoed Kinderdijk belandt dit jaar diep in de rode cijfers. Dat stelt de stichting in de jaarcijfers over 2019.

In dit jaarverslag is ook een bespiegeling op de effecten van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering en het toekomstperspectief voor de Swek opgenomen. 'Deze effecten zijn enorm. Vanaf 13 maart 2020 hebben wij al onze bezoeklocaties gesloten.

Dit betekende dat van de ene op de andere dag de inkomsten volledig wegvielen. 'Dit jaar zal dit leiden tot een resultaat dat dieprode cijfers zal laten zien. Met forse effecten op ons eigen vermogen en onze solvabiliteit tot gevolg.'

Groepsbezoek

De inkomsten van de stichting komen voor 96% van betalende bezoekers. 'Het grootste deel hiervan komt als groepsbezoek, wat waarschijnlijk voor het gehele seizoen 2020 wegvalt. Dankzij een goede balanspositie en goede steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid kunnen we dit jaar plannen maken om ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.'

De zomer van 2020 zal gebruikt worden om voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid en plannen te maken hoe de organisatie en het product van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk aan te passen, zodat het komende jaar weer een sluitende begroting oplevert.

Scenario's

'De steun die wij ongetwijfeld van overheden zullen ontvangen om deze crisis te doorstaan moet niet het doel zijn. Ons doel is om uit verschillende scenario's verantwoord keuzes te maken om de toekomst van de stichting te borgen.'

Deze zomer zullen maatregelen onderzocht worden om voor de komende jaren een sluitende begroting te realiseren.