Campers vanaf 1 augustus alleen overdag op P1 in Vianen

VIANEN • Wethouder Huib Zevenhuizen van verkeer onthulde maandag een nieuw bord op parkeerplaats P1 aan de Kanaalweg in Vianen.

Hij legt uit: "P1 wordt veel gebruikt door campers om te overnachten. Door de ontwikkeling van woningbouwlocatie Sluiseiland is P2 (de parkeerplaats aan de Aimé Bonnastraat) nu niet in gebruik als parkeerplaats. Het wordt daardoor drukker op P1. Campers zijn daarom overdag welkom op P1, maar mogen er niet meer overnachten. Dit gaat in vanaf 1 augustus 2020."

"Overdag kunnen camperaars genieten van al het moois wat Vianen te bieden heeft. ’s Avonds kunnen zij dan elders in onze gemeente terecht. Op onze website hebben wij locaties vermeld waar overnachten voor campers wel mogelijk is: zie www.vijfheerenlanden.nl/campers."