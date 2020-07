Brandweer oefent met zwaailicht en sirene

REGIO • Veel mensen viel het in de afgelopen dagen al op: een brandweerwagen met zwaailicht en sirene door de regio. Dat terwijl nergens een spoedmelding voor de hulpdiensten te vinden was.

De komende periode organiseert de brandweer in Zuid-Holland Zuid een rijtraining op de openbare weg voor haar chauffeurs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de optische- en geluidssignalen. Van een brandweerchauffeur wordt geacht dat hij/zij veilig en vlot aan het verkeer deelnemen.

Als brandweerchauffeur heb je een grote verantwoordelijkheid om veilig en vlot naar de plaats van bestemming te rijden. Tijdens de rijtrainingen leren de chauffeurs bewust te worden van risico’s en hoe om te gaan met de specifieke verkeerssituaties met gebruik van verkeersinzicht en anticiperende kijktechnieken.

Risico’s beperken

Het rijden met optische- en geluidssignalen, beter bekend als zwaailicht en sirenes, brengt risico’s met zich mee. ‘Om deze risico’s te beperken organiseren we deze specifieke trainingen voor onze chauffeurs. Dit zijn we wettelijk verplicht. Het lesprogramma is opgebouwd met wet- en regelgeving over voorrangsvoertuigen, voertuigbeheersing met baantraining onder bijzondere omstandigheden en praktijkritten onder begeleiding van een gecertificeerd instructeur. “Dit laatste gebeurt in de regio Zuid-Holland Zuid”, vertelt specialist opleiden en oefenen Frans van der Veere.

Overlast

Tijdens de training en opleiding op de openbare weg wordt de brandweerchauffeur door een ervaren instructeur intensief begeleid en getraind. Het trainingsvoertuig beschikt, net als een reguliere lesauto, over dubbele bediening zodat de instructeur indien nodig kan ingrijpen. Van der Veere: “Bij de training veroorzaken we overlast. Om dit naar de omgeving te beperken rijden we niet de gehele training met zwaailicht- en sirenes. Daarnaast rijden we hoofdzakelijk overdag en begin van de avond’. Er wordt bijvoorbeeld getraind op kijktechniek, rijposities en op gedrag bij kruisingen indien wordt gereden met optische- en geluidssignalen.”

Vaak weten automobilisten niet goed wat ze moeten doen als er hulpdiensten aankomen. Dan kun je die kennis testen in de speciaal ontwikkelde app. Kijk voor meer informatie op de website: www.zwaailichtensirene.nl.