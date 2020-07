Inwonersavond oprichten dorpsraad in Meerkerk; wellicht ook dorpsraden in Ameide en Hei- en Boeicop

MEERKERK • Na de zomervakantie, op 2 september, zijn inwoners van Meerkerk welkom op een inwonersavond over de oprichting van een dorpsraad. Daarnaast zijn er ook in Ameide en Hei- en Boeicop dorpsraden 'in de maak'.

Dat stelt initiatiefnemer Wim Mulckhuijse. De inwoner van Meerkerk hield donderdag een eerste bijeenkomst met een aantal dorpsgenoten om de opzet van een dorpsraad te bespreken. "Dat werd een groot succes", blikt hij terug. "De volgende avond is op 20 juli. Daarvoor hebben we ook dorpswethouder Tirtsa Kamstra van de gemeente Vijfheerenlanden uitgenodigd voor een kennismaking en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen."

Op 2 september is er een inwonersavond gepland om ideeën op te halen en het draagvlak te peilen voor de oprichting van een Meerkerkse dorpsraad. "Inmiddels ben ik ook in Ameide gevraagd om de oprichting van een dorpsraad te begeleiden en de groep Heicop Vooruit om te vormen tot een dorpsraad", vervolgt Mulckhuijse. "Vorige week is Dorpsinitiatief Lexmond opgericht. Met al deze dorpsraden bundelen we de krachten. Ook gaan we samenwerken."