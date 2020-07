Rommelmarktcommissie Oud-Alblas gestart met Rommelwinkel in Beréa

OUD-ALBLAS • De jaarlijkse rommelmarkt in Oud-Alblas zelf gaat niet door, maar de verzamelde tweedehands spullen komen toch‘op de markt’. De rommelmarktcommissie gaat op woensdag, vrijdag en zaterdag op vaste tijden een verkoop houden in verenigingsgebouw Beréa.

Het idee is niet nieuw. Al eerder overwoog de commissie om gezien de grote hoeveelheid materialen die elk jaar binnenkomt om eerder dan de rommelmarkt al verkopingen te houden. "Maar daarvoor moet je van alles organiseren en vrijwilligers klaar hebben staan", vertelt voorzitter Lennert van Muijlwijk. "We hebben het daarom steeds geparkeerd.Nu we door de coronamaatregelen de rommelmarkt niet kunnen houden, hebben we het idee weer op tafel gebracht."

De opslag van de rommelmarktcommissie is momenteel al boordevol. Nog een jaar wachten met verkopen, zou betekenen dat nieuwe spullen er opeen gegeven moment gewoon niet meer bij kunnen. De verkoop in Beréa zal de nodige ruimte gaan bieden. "We gaan in juli open op woensdag van 16.00 tot 18.00 uur, op vrij dag van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Door deze verschillende dagdelen willen we iedereen de kans geven om te komen. In Beréa houden we ons aan alle voorschriften; zo houden we bij hoeveel mensen er binnen zijn en wordt de anderhalve meter in de gaten gehouden."

Brede selectie

In Beréa zelf kunnen de ‘kooplustigen’ terecht voor een brede selectie aan tweedehands spullen. Alle onderdelen van de rommelmarkt komen in verkleinde vorm terug. "Het is een mini-rommelmarkt’, vult Lennert aan. "Een voordeel is dat we alles zorgvuldig hebben kunnen selecteren en dat we zo ook een betere prijs voor de artikelen kunnen vragen."

De proef loopt in ieder geval in juli en wordt na een aantal weken zomervakantie hervat in de loop van augustus. "Half september gaat Beréa weer gebruikt worden voor het verenigingsleven en de andere kerkelijke activiteiten. We zien dit ook echt als een proef. Het zou kunnen dat dit zo goed bevalt dat we dit ook na de coronacrisis op de een of andere manier voortzetten."

Vaderdag

Natuurlijk, het niet doorgaan van de rommelmarkt is voor de commissieleden een forse teleurstelling. Tegelijkertijd zien ze ook dat andere activiteiten juist beter lopen. Een goed voorbeeld is de actie voor Vaderdag. "Voorheen zetten we dat in het rommelmarktboekje, dat nu niet uitkwam. We hebben nu voor het eerst flyers laten bezorgen. Het aantal bestellingen is verdubbeld. Als commissie zijn we daar steeds mee bezig: kijken hoe je elke keer weer iets kunt verbeteren. Tijdens deze coronacrisis moet je wel op zoek gaan naar nieuwe wegen en daar leer je veel van."