Nieuwe loop- en fietsbrug over Doetse Vliet in Giessenburg

GIESSENBURG • Donderdag werd de nieuwe loop- en fietsbrug over de Doetse Vliet te Giessenburg teruggeplaatst.

Ongeveer een maand geleden was de oude brug verwijderd. De nieuwe versie weegt zo'n 5200 kilo en is duurzaam opgebouwd met hergebruikt hout van ongeveer 30 jaar oud. Ook is de bestaande staalconstructie onder de brug hergebruikt. De bestrating aan de voet van de brug moet nog aangepast worden aan de nieuwe situatie.

Goed nieuws voor de lokale watersporters: de brug is circa tien centimeter hoger geworden, zodat kleine boten beter kunnen passeren.De nieuwe brug werd gebouwd door aannemersbedrijf Wallaard te Noordeloos. De brug werd op zijn plaats getakeld door kraanbedrijf Boer BV uit Meerkerk.

Watermunt

De nieuwe brug heeft een naam gekregen: Watermunt. Toekomstige bruggen in Giessenburg zullen in dezelfde stijl worden gerealiseerd.

Tekst en foto's: Giessenburg Online.