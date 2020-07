Twee weekendafsluitingen Wantijbrug (N3) en afsluiting oprit Papendrecht (A15)

DORDRECHT/PAPENDRECHT • De Wantijbrug (N3) is twee lange weekenden afgesloten voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en motoren in verband met het vervangen van de twee beweegbare delen van de brug.

De weg is dicht vanaf vrijdag 17 juli 21.00 uur tot dinsdag 21 juli 05.00 en vanaf donderdag 23 juli 21.00 uur tot maandag 27 juli 05.00 uur. Op zaterdag 18 juli en vrijdag 24 juli is de brug ook voor (brom)fietsers en voetgangers afgesloten. Alleen nood- en hulpdiensten kunnen over de brug.

Rijkswaterstaat werkt het weekend van 17 juli ook aan een nieuwe aansluiting van de N3 en N214 op de A15. Hiervoor is oprit Papendrecht (23) van de N3 en N214 naar de A15 richting Rotterdam ook afgesloten vanaf vrijdag 17 juli 23.59 uur tot maandag 20 juli 05.00 uur.

De afsluitingen zijn als volgt:

• vrijdag 17 juli 21.00 uur tot dinsdag 21 juli 05.00 uur: afsluiting N3 in beide richtingen tussen de afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg

• donderdag 23 juli 21.00 uur tot maandag 27 juli 05.00 uur: afsluiting N3 in beide richtingen tussen de afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg vrijdag 17 juli 23.59 uur tot maandag 20 juli 05.00 uur: afsluiting oprit Papendrecht (23) van de A15 richting Rotterdam

Afsluitingen Wantijbrug voor (brom)fietsers en voetgangers tussen de afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg:

• zaterdag 18 juli 07.00 uur tot zondag 19 juli 07.00 uur

• vrijdag 24 juli 07.00 uur tot zaterdag 25 juli 07.00 uur

Omleidingen

Afsluiting Wantijbrug (extra reistijd 10-15 minuten):

• Autoverkeer wordt omgeleid via de A16 en A15 en vice versa. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

• (Brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Prins Hendrikbrug.

• Er is een pendelbus beschikbaar met opstapplaatsen bij de Merwedestraat en Randweg. Deze rijdt ook om via de Prins Hendrikbrug.

• De omleiding voor vervoer van gevaarlijke stoffen loopt via de A15, A27, A59 en A16 en vice versa

Afsluiting oprit Papendrecht (23) naar A15 richting Rotterdam (extra reistijd 5-10 minuten):

• Verkeer vanaf de N3 en de N214 (Veerweg/Parallelweg) via oprit Papendrecht (23), de A15 richting Gorinchem, afrit Sliedrecht-West (24), via Ouverture, de Parallelweg en oprit Sliedrecht-West (24) naar de A15 richting Rotterdam.

• Verkeer vanuit Bleskensgraaf/Wijngaarden vanaf de rotonde N214/N481/N482 via de N214 naar de N482, via het Stationsplein, de Parallelweg en oprit Sliedrecht-West (24) naar de A15 richting Rotterdam.

Gele borden ter plaatse en informatieborden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat renoveert de Wantijbrug in de N3 in Dordrecht. Er komen nieuwe zwaardere stalen beweegbare delen (vallen) met een geluiddempende onderkant. Hiermee voldoet de brug weer aan de nieuwste eisen. De kelder van de brug is versterkt om deze vallen te kunnen dragen. Verder krijgt de brug nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties omdat deze aan het einde van hun technische levensduur zijn.

Voor de nieuwe aansluiting van de N3 en N214 op de A15 worden twee viaducten over de Sophiaspoortunnel aangelegd. In het weekend van 17 juli legt aannemer Strukton de liggers van deze viaducten aan. De oprit moet worden afgesloten omdat deze gebruikt wordt voor de aanvoer van de liggers. De Sophiaspoortunnel is onderdeel van de Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen de haven van Rotterdam en Duitsland.

Webcam

Het vervangen van de beweegbare delen van de Wantijbrug is via een webcam te volgen via www.n3werkzaamheden.nl.

Overige werkzaamheden

In de periode van augustus tot en met oktober 2020 zijn er nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de Wantijbrug te testen.

Vanaf 6 augustus 2020 begint Rijkswaterstaat met het groot onderhoud aan de N3. Deze werkzaamheden starten bij de Papendrechtsebrug. In augustus zijn hiervoor vier lange weekendafsluitingen nodig. Alle afsluitingen staan vermeld op de website N3werkzaamheden.nl.

Forse opgave

De renovatie van de Wantijbrug en het groot onderhoud van de N3 zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en te renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.

Daarnaast past Rijkswaterstaat in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij onder andere aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.